مسؤولون أوروبيون وأطلسيون يهنئون آبي أحمد بالفوز بجائزة نوبل للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هنأ مسؤولون أوروبيون رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

وعبر رئيس المفوضية، جان كلود يونكر عن تقديره للمسؤول الأثيوبي ولجهوده في صنع السلام بين بلاده وأريتريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الإقليمي.

ومن جهتها، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، أن آبي أحمد يمثل جيلاً من الأفارقة الذين يسعون للتغير والمصالحة والسلام، ” إنه رجل شجاع وأظهرت قيادته للحوار بين بلاده وأرتيريا بأن السلام ممكن حتى بعد عقود من الصراع”، وفق كلامها.

وأشارت فيديريكا موغيريني إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في دعم التغير الإيجابي الذي يقوده رئيس الوزراء آبي في بلاده وفي القرن الأفريقي، “في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة على السلطة، نقف إلى جانب بناة الجسور مثل رئيس الوزراء آبي”، حسب تعبيرها.

ومن جانبه، هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، رئيس وزراء اثيوبيا على فوزه بجائزة نوبل للسلام.

وقال في تغريده له على تويتر : “لقد أثبتم أن الصبر والشجاعة والإصرار تجعل من السلام ممكناً”.