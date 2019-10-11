كونتي يرفض “ابتزاز” تركيا وتاياني يهدد بوقف التمويل الاوروبي لإستضافتها للاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن “الإتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقبل الإبتزاز”، من جانب أنقرة.

وفي تصريحات على هامش مبادرة بمدينة إيزيرنيا (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب)، أضاف كونتي، “سأقولها بوضوح وبقوة في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل”، أنه “لا يمكن للاتحاد قبول الابتزاز التركي”، مشددًا على “ضرورة وقف المبادرة العسكرية على الفور”.

في السياق ذاته، دعا رئيس البرلمان الأوروبي السابق أنطونيو تاياني، تركيا الى “وقف عملياتها العسكرية شمال شرق سورية”، مهددا بأنه “خلافا لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيقطع التمويل عنها”.

وأضاف تاياني في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي لحزبه (فورتسا إيتاليا)، في روما الجمعة، أن على الرئيس التركي رجب طيب “أردوغان تعليق هجوم بلاده، لأنه بذلك يهدد بتقوية الإرهاب”.

كما أشار البرلماني الأوروبي وهو نائب رئيس حزبه أيضا، الى أن أردوغان “لن يكون بإمكانه أيضا، حل المشكلات عن طريق التهديد بفتح أبواب مخيمات اللاجئين”، فـ”قد حصلت تركيا على مليارات الدولارات”، واختتم بالقول “لهذا الغرض، وستقطع أوروبا التمويل إذا لم يتم حل الأزمة”.