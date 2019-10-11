أوروبا تدعو للتهدئة في البحر الأحمر إثر تعرض ناقلة نفط إيرانية لإنفجار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – على خلفية الأنباء الواردة عن تعرض ناقلة نفط إيرانية لإنفجار بمياه البحر الاحمر، دعا الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بعقلانية والامتناع عن أي استفزاز.

وأشار متحدث باسم الاتحاد اليوم إلى أن بروكسل أخذت علماً بالتقارير الإعلامية الخاصة بالحادثة، وقال: “بينما نحن بصدد تحليل الوضع، ندعو الأطراف المعنية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

ويرى الأوروبيون أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من العناصر المزعزعة للاستقرار وتأجيج التوتر.

وكاننت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إيرنا) قد ذكرت في وقت سابق أن ناقلة للشركة الوطنية لناقلات النفط، تعرضت صباح اليوم الجمعة الى “انفجارين منفصلين في هيكل السفينة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، ويحتمل ان يكون السبب اصابة صاروخ”. واعلنت الخارجية الايرانية “ان التحقيقات للكشف عن التفاصيل والجهات المتسببة في هذا العمل الخطير متواصلة وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا”.