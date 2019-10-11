قادة إيطاليا يهنئون رئيس الوزراء الاثيوبي لنيله جائزة نوبل للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم كل من رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا ورئيس الحكومة، جوزيبي كونتي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل للسلام لهذا العام

وكتب ماتاريلاً في رسالة مخاطباً أبي أحمد “أود أن أعرب عن تهاني القلبية على الإعتراف الهام الذي مُنِحته”.

وأضاف “هنا في إيطاليا ننظر بإعجاب كبير واهتمام عميق إلى نقطة التحول التي وضعت أنت بصماتها سيادة رئيس الوزراء على الديناميكيات الإقليمية: بشجاعة ورؤية كبيرة أعِدت فتح الحوار مع إريتريا وأرسيت الأسس لعملية تكامل إقليمي، تشمل الصومال أيضًا”.

وبدوره، غرد رئيس الوزراء، كونتي عبر منصة (تويتر) قائلاً: “أحر التهاني إلى صديقي العظيم ورجل الدولة الشجاع أبي أحمد علي. جائزة نوبل للسلام هي اعتراف بقيادته القوية في تحويل الرغبة في السلام لشعوب المنطقة بأكملها إلى عمل حقيقي. إيطاليا ظلت وستظل إلى جانبك”.