غوتيريش: رئيس وزراء إثيوبيا سبب رئيسي لرياح الامل في افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على فوزه بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وقال، حسبما نسب إليه في بيان “إن رياح الأمل تزداد قوة في جميع أنحاء أفريقيا، وإن رئيس الوزراء آبي أحمد هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك”

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “رؤية آبي أحمد ساعدت إثيوبيا وإريتريا على تحقيق تقارب تاريخي، مذكرا أنه “تشرف بحضور توقيع إتفاقية السلام بين البلدين في العام الماضي.

وأضاف: “لقد أتاحت هذه الخطوة التاريخية فرصا جديدة للمنطقة لتتمتع بالأمن والاستقرار. وقد مثلت قيادة رئيس الوزراء أحمد قدوة رائعة للآخرين في أفريقيا وخارجها يتطلعون من خلالها إلى التغلب على مقاومة الماضي ووضع الناس في المرتبة الأولى.”