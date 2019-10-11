مصادر إعلامية: غارات افريكوم “قلصت كثيرا” من قدرات داعش في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد موقع إعلامي عسكري أمريكي نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بتواجد حوالي 100 مقاتل من تنظيم الدولة (داعش) ينشطون حاليًا في ليبيا.

وأشار موقع صحيفة (ستارز آند سترايبس) إلى أن الغارات الأخيرة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في ليبيا كانت لها “آثار مدمرة” على التنظيم الارهابي حيث قضت تقريبا على “ثلث” مقاتليه هناك.

ونوهت الصحيفة بأن (أفريكوم) عادت لتنفيذ أربع غارات جوية في ليبيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن أوقفت هجماتها الجوية لمدة عام.

ونقل موقع الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، رفض الكشف عن هويته، أن الهجمات الاخيرة قتلت 43 من مقاتلي داعش كانوا في معسكرات جهادية في صحراء ليبيا، وقال إن الغارات الاخيرة “قلصت كثيراً من قدرات” التنظيم هناك.