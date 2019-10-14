البابا يشكر منتخب إيطاليا لكرة القدم لمبادرة لصالح الأطفال المرضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن “المبادرات الإنسانية من جانب المنتخب الإيطالي لكرة القدم لصالح مستشفى الطفل يسوع للأطفال في روما، كانت محور لقاء قداسة البابا فرنسيس المنتخب الإيطالي لكرة القدم”.

ووفقا لما نشره موقع إذاعة الفاتيكان الاثنين، فقد “أطلع مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني الصحفيين يوم أمس على استقبال قداسة البابا فرنسيس صباحا، المنتخب الإيطالي، ومسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وذلك بحضور رئيسة مستشفى الطفل يسوع للأطفال في روما الدكتورة مارييلا إينوك”.

وتابع بروني مشيرا إلى “توجيه رئيس اتحاد كرة القدم غابرييلي غرافينا تحية إلى الأب الأقدس ذكَّر فيها ببعض مبادرات المنتخب الوطني في إطار الرباط الذي يجمعه بمستشفى الطفل يسوع”، وكذلك “لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس المستشفى أيضا”. ومن بين هذه المبادرات، “الزيارة التي قام بها جميع لاعبي المنتخب لأقسام المستشفى كافة في الـ10 من الشهر الجاري”. وقد “تحدث رئيس الاتحاد من جهة أخرى عن العمل على جعل المنتخب الوطني غير متميزٍ على الصعيد الفني وحسب، بل وليكون شهادة مستمرة للقيم أيضا”.

وعقب انتهاء رئيس اتحاد كرة القدم من تحية البابا فرنسيس، سلَّم قائد المنتخب الإيطالي لكرة القدم (الكابتن) ليوناردو بونوتشي البابا، شهادة تشير إلى إهداء المنتخب للمستشفى جهازا للتعرف على أعداد خلايا الأورام، بينما أهدى مدرب المنتخب روبرتو مانتشيني البابا، قميصا يحمل اسم قداسته “بيرغوليو” ورقم 10 وقد وقَّع عليه لاعبو المنتخب جميعا.

وذكر المتحدث الفاتيكاني، أنه “في ختام اللقاء، شكر البابا اللاعبين على زيارتهم مستشفى الطفل يسوع، وشدد على قيمة الحنان الذي يوجد لدينا جميعا لكننا كثيرا ما نخفيه”. كما “تحدث الأب الأقدس أيضا عن الفرح الذي تمنحه رياضة كرة القدم”، وهو “فرح تمنحه الكرة حتى وإن كانت مصنوعة من أقمشة مهترئة”.