الاتحاد الأوروبي يدعو دوله الأعضاء لوقف تصدير السلاح لتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية الأحادية الجانب في شمال شرقي سورية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يسهم في تقويض الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.

وأشار وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بيان صدر عنهم خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ إلى التزام الدول بالعمل على اتخاذ قرارات وطنية بشأن وقف تصدير السلاح لتركيا، ملاحظين القرار الذي اتخذه بعض الأعضاء بهذا الشأن.

ورغم أن القرارات المتعلقة بتصدير السلاح لأطراف خارجية يدخل في صلاحيات الحكومات المحلية والإقليمية، إلا أن المجلس الوزاري حث السلطات المختصة لدى كامل أعضاءه على العمل والتعاون مع المؤسسات الأوروبية لتنسيق مواقفها بهذا الاتجاه.

وعبر الوزراء الأوروبيون عن التزام دولهم بوحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، فـ”لا يمكن ضمان ذلك إل من خلال انتقال سياسي حقيقي تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012″، كما جاء في البيان.

ويرى الأوروبيون أن العملية العسكرية التركية تهدد بتعقيد جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية.

ويعترف الاتحاد الأوروبي، بالمخاوف الأمنية لتركيا، بوصفها شريك أساسي له وطرف مهم في الأزمة السورية، ولكن بروكسل ترى أن معالجة هذه المخاوف يجب أن تتم عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وليس عن طريق التدخل العسكري.

ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد إلى عقد اجتماع وزراي لدول التحالف الدولي لمحاربة نظيم الدولة (داعش).

وتتركز مخاوف الدول الأوروبية على المخاطر الأمنية المترتبة على التصرف التركي خاصة لجهة مساهمتها في إعادة الحياة والنشاط لتنظيم داعش.

وتطرق بيان الاتحاد إلى مسألة المنطقة العازلة التي تنادي بها تركيا، مشيراً إلى أن بروكسل وباقي العواصم لن تقوم بتمويل أي نشاط انمائي في شمال سورية يتم عبره تجاهل أو انتهاك حقوق السكان المحليين.

وتعهد الاتحاد بالاستمرار بالتعامل مع الاثار الإنسانية الخطيرة المترتبة على تطورات النزاع السوري.

وكان رؤساء الدبلوماسية الأوروبية قد استمعوا لمداخلة من قبل المبعوث الدولي لسورية غير بيدرسن، الذي قدم عرضاً لآخر التطورات، خاصة لجهة الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية والتي نظرت إليها بروكسل بشكل إيجابي.