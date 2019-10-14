مسؤول فاتيكاني: أمريكا خانت الأكراد معززة قوة الجهاديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني إن “الولايات المتحدة خانت الشعب الكردي”، حول طريق محتملة نحو “الاستقلال” عن سورية، “ثم تخلت عنه لمصيره المحتوم جريا وراء مصالحها وأرباحها”.

وفي تصريحات لوكالة (آسيا نيوز) الفاتيكانية للأنباء، تعليقًا على تصعيد العنف المرتبط بهجوم الجيش التركي، ضد الأكراد في منطقة شمال شرق سورية، لم يتوانى القاصد الرسولي في حلب، المطران جورج أبو خازن، عن انتقاد أوروبا أيضاً، التي “لم نعد نثق بها ولا نصدّقها: نحن في اليوم السادس من الصراع ولم تفعل شيئًا حتى الآن”.

وأوضح ممثل البابا في حلب “نحن نعيش في ظل قلق كبير مما يحدث بسبب الغزو التركي لشمال شرق البلاد”، حيث “لدينا هناك عشرات آلاف اللاجئين أصلا”، كما أن “قصصاً عديدة تنتشر عن أشخاص قتلوا في ساحات القتال بشكل فظيع، على طريقة تنظيم (داعش)”، حيث “قُيِّدت أياديهم وأعدموا”.

وذكر الأسقف اللاتيني أن من بين الضحايا “ليس هناك أكراد فحسب، بل مسيحيون أرمن، آشوريون وكلدانيون أيضًا”، ممن “كانوا قد كابدوا الاضطهاد في ظل الإمبراطورية العثمانية، وهو نفسه الذي يشمل اليوم أولادهم وأحفادهم”.

وخلص المطران المنتمي للرهبنة الفرنسيسكانية الى القول إن “القصف الذي تعرضت له مدينة القامشلي، كان أول ضحاياه اثنين من المسيحيين، وإذا استمر الأتراك بالهجوم، فسيحاول كثير من المسيحيين الهرب”، مما “قد يؤدي إلى نزوح جديد”.