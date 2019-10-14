عمدة نابولي يتهم اردوغان بإرتكاب “إبادة جماعية” ويدعو لقطع العلاقات مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- طالب عمدة مدينة نابولي الحكومة الايطالية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أنقرة وإتهم الرئيي التركي رجب طيب أردوغان بإرتكاب “عملية إبادة”، في إشارة إلى عملية (نبع السلام) التركية العسكرية الحالية في ريف الحسكة والرقة شمال شرقي سورية.

وقال لويجي دي ماجيستريس، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، “إردوغان ينفذ عملية إبادة جماعية حقيقية وهو على وشك الهجوم على كوباني (عين العرب)”، المدينة التي وصفها بأنها “مثال للديمقراطية وتقرير المصير بفضل النساء والرجال الأكراد”.

واضاف رئيس بلدية نابولي، في بيان صحفي “هذه الاراضي تمّ تحريرها من قبضة (داعش) بفضل المقاتلين والمقاتلات الأكراد”. وقال “ينبغي على الحكومة الإيطالية وعلى الفور قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية مع أردوغان”. ونوه بأن “الحكومات الغربية التي تعاني من الجمود الذي لا يغتفر، تخاطر بتلطيخ أيديها بالدماء”. وقال “إن كانت أوروبا موجودة فعليها أن تثبت ذلك حقيقة، لا بالتظاهر بردة الفعل بينما هي لا تفعل شيئاً”.