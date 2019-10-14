مفوضية أممية تحث أوروبا على مزيد من الجهود لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف- حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول الأوروبية على ضرورة تكثيف جهودها لحماية الأطفال من اللاجئين والمهاجرين والذين عانوا الأمرين ليس بسبب الرحلات الصعبة والخطيرة التي يقومون بها فحسب، بل لأنهم ما زالوا يواجهون المخاطر والمشقات في أوروبا، بما في ذلك المسكن غير الآمن، وتسجيلهم بشكل خاطئ على أنهم بالغين، وافتقارهم للرعاية المناسبة.

وتشير آخر نسخة من تقرير المفوضية بعنوان (رحلات يائسة)، والذي نشرته اليوم، بأنه خلال الفترة من كانون ثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2019، وصل حوالي 80,800 شخص إلى أوروبا عبر طرق البحر المتوسط، وهو عدد أقل من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة عندما وصل 102,700 شخص. ومن بين الذين وصلوا، شكّل الأطفال أكثر من ربعهم ووصل كثيرون منهم دون ذويهم.

وقالت مديرة إدارة أوروبا في المفوضية، باسكال مورو: “قد يكون هؤلاء الأطفال فروا من النزاعات أو فقدوا أفراد أسرهم أو ابتعدوا عن ديارهم لعدة أشهر، أو ربما لسنوات، وارتكبت بحقهم بعض من الانتهاكات الفظيعة خلال رحلاتهم، لكن معاناتهم لا تتوقف عند الحدود“. وأضافت، وفق بيان للمفوضية “في كافة أنحاء أوروبا، يتم وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في كثير من الأحيان في مراكز كبيرة لا يتوفر فيها سوى الحد الأدنى من الإشراف، مما يعرضهم لمزيد من الانتهاكات والعنف والاضطرابات النفسية، الأمر الذي يزيد من خطر انتقالهم إلى أماكن أخرى أو حتى اختفائهم”.

استقبلت اليونان غالبية القادمين عبر منطقة البحر المتوسط ​​هذا العام – أكثر من إسبانيا وإيطاليا ومالطا وقبرص مجتمعة. ووصل حتى الآن أكثر من 12,900 طفل إلى اليونان عن طريق البحر، بما في ذلك ما يقرب من 2,100 من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، الكثير منهم جاءوا من أفغانستان وسورية ودول أخرى تعاني من الصراعات والعنف. وتعتبر الأوضاع في مراكز الاستقبال المكتظة وغير الصحية في جزر بحر إيجه اليونانية “مثيرة للقلق على نحو بالغ”.

وذكرت المفوضية أن “السلطات اليونانية أعلنت عن تدابير تهدف للتخفيف من الاكتظاظ وهناك أمثلة إيجابية لنماذج عن الممارسات الفضلى التي يتم تنفيذها، بما في ذلك كفالة الأطفال القائمة على المجتمع. مع ذلك، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، يستمر معظم الأطفال غير المصحوبين بذويهم في اليونان بالعيش في مساكن غير مناسبة”. وبالنظر إلى الظروف البالغة الخطورة التي يواجهونها، تناشد المفوضية الدول الأوروبية لـ”توفير فرص لإعادة توطينهم كبادرة تضامن ومن أجل تسريع نقل الأطفال المؤهلين للانضمام إلى أفراد أسرهم”.

وفي حين تم تسجيل “العديد من الخطوات الإيجابية” في جميع أنحاء أوروبا نحو تحسين الحماية، يشير التقرير إلى أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمواجهة بعض التحديات التي لا يزال الأطفال يواجهونها”.

ويدعو التقرير، من بين توصياته، الدول الأوروبية إلى “وضع حد عاجل لاحتجاز المهاجرين من الأطفال، وتعيين أوصياء مدربين أو موظفين للخدمة الاجتماعية وضمان حصول الأطفال من اللاجئين والمهاجرين على التعليم. في جميع أنحاء أوروبا، قد يعاني الأطفال أيضاً من أجل الاعتراف بهم كأطفال ويدعو التقرير إلى استخدام أساليب شاملة ومتعددة التخصصات عند تقييم عمر الطفل”.