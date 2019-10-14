موغيريني: ندعم الجهود الاممية لحل سلمي لأزمة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سورية تضيف “مزيداً من التعقيد على وضع متشابك أصلاً”.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته في ختام أعمال الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في لوكسمبورغ.

وحاولت موغيريني شرح فكرة مفادها بأن الخطوات المتخذة اليوم حول تركيا سواء بالنسبة لتحركها في الشمال السوري أو لقيامها بعمليات تنقيب شرقي المتوسط، تعبر عن وضوح رؤية لدى بروكسل وتفهم لأهمية فصل النقاط الخلافية والنقاط التوافقية بين الطرفين.

وترى المسؤولة الأوروبية أن العلاقة مع تركيا تتجاوز المسألة السورية والتنقيب في المتوسط، وأن هناك الكثير من التشعبات والتراكمات تحتم على الطرفين التزام الوضوح.

وحرصت المسؤولة الأوروبية على الدفاع عن مناشدة بروكسل للتحالف الدولي ضد بتنظيم (داعش) للاجتماع بشكل عاجل.

ومضت قائلة: “يتعين على التحالف الرد على سؤال أساسي وهو كيف يمكن السهر على ألا يفتح التصرف التركي الباب أمام عودة الحياة لهذا التنظيم”.

وأشارت إلى أن الاتحاد لا يستطيع وقف العملية العسكرية التركية، إذ أنه لا يملك قوة على الأرض، ولكنه يعمل بالمقابل على دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع السوري بشكل سلمي.

وأردفت: “قلت لمحدثي الأتراك سابقاً أن أي عملية عسكرية ضد الأكراد ستدفع هؤلاء إلى الارتماء في أحضان النظام السوري وروسيا”.

ولكن المسؤولة الأوروبية لم تعلق على الأنباء التي أُعلنت عن اتفاق بين الحكومة السورية والأكراد لصد الهجوم التركي.

وكان وزراء الخارجية قد أصدروا بياناً دعوا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة النظم والضوابط المتعلقة بتصدير السلاح لتركيا، مع ملاحظة أن العديد منها قد فرضت حظرا ً على الأمر فعلاً.

كما تبنى الأوروبيون اطاراً قانونياً يسمح لهم باتخاذ عقوبات على شخصيات وهيئات تركية على خلفية قيام أنقرة بعمليات تنقيب “غير قانونية” في شرق المتوسط قبالة السواحل القبرصية.