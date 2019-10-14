برلماني إيطالي يدعو لتجريد إسطنبول من إستضافة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا عضو في البرلمان الايطالي، ينتمي إلى حزب الرابطة المعارض، حكومة بلاده على حث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 من إسطنبول التركية إلى مدينة أوروبية أخرى.

وقال دانييلي بيلوتّي، القيادي في الحزب الذي يتزعمه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، في تصريح صحفي الاثنين “بعد غزو الجيش التركي لشمال سورية والحرب التي شنها (الرئيس رجب طيب) أردوغان على الشعب الكردي، يبدو من الضروري يتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين وفي ذات الوقت تجنب تقديم أدوات دعاية لحكومة أردوغان”.

واضاف، في إشارة الى مبارة النهائي التي من المقرر أن يستضيفها استاد (أتاتورك) الأولمبي في نهاية أيار/مايو القادم، “لا يمكن إقامة مبارة مهمة في بلد هو في حالة حرب. ولهذا السبب قدمت اقتراحًا بهذا الصدد للحكومة، خاصة وأنها عبر وزير الخارجية قررت الاصطفاف إلى جانب الدول التي أعلنت حظر مبيعات الأسلحة إلى تركيا، كما أنّ المجلس الأوروبي رفض بالإجماع العملية العسكرية التركية” في سورية.

وقال البرلماني الايطالي “كرة القدم هي رياضة وبالتالي ينبغي أن تكون تعبيرا عن السلام والحقوق وليس عن الحرب والدماء”، على حد وصفه.