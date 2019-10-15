دي مايو: حصيلة غير مقبولة لضحايا عمليات أنقرة العسكرية بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “عدد القتلى” من جرّاء العمل أحادي الجانب لتركيا في سورية “درامي بالفعل وغير مقبول، مع مئات القتلى والآثار الإنسانية المدمرة”.

وأعرب دي مايو خلال إحاطة برلمانية حول سورية، بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيشيتّوريو) الثلاثاء، عن إدانته لـ”القتل الوحشي لـ(الناشطة الكردية) هيفرين خلف” التي لقيت مصرعها يوم السبت الماضي.

وشدد الوزير دي مايو، على أنه “في الساعات القليلة المقبلة، سنضفي الطابع الرسمي على جميع الأعمال الخاصة بمنع تصدير الأسلحة إلى تركيا”. مشيدا بـ”موقف برلماننا المهم، الذي قرر بالاتفاق مع البرلمان الأوروبي، إلغاء المشاركة بأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ​​المقرر أن تبدأ في اسطنبول يوم الخميس 17″، من الشهر الجاري، تأكيداً لإدانة العمليات العسكرية التركية.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “تركيا هي وحدها المسؤولة عن التصعيد وعليها تعليق العمليات العسكرية على الفور”، مبينا أن “هاتين هما الرسالتين الأساسيتين اللتين عملنا عليهما بنشاط” أمس في لوكسمبورغ، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.