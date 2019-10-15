وزير الخارجية الإيطالي: “إمتنان عميق” لأكراد سورية لقتالهم داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن “الامتنان العميق” من جانب إيطاليا للأكراد السوريين على قتالهم ضد تنظيم (داعش). وحذر من أن “خطر (داعش) لا يزال خطيرًا وملموسًا”.

واعترف دي مايو خلال إحاطة برلمانية حول سورية، بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيشيتّوريو) الثلاثاء، بأنه “بفضل المساهمة الحاسمة للقوات الكردية، كان من الممكن القضاء على التهديد الإقليمي”، لـ(دولة الخلافة)، لذا “فإن النتائج التي حققها التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) لم يتم الوصول إليها دون مساهمة الأكراد السوريين”، والذين “نوجه إليهم شكرنا وامتناننا العميق”.

ثم كرر الوزير أن الهجوم التركي “يخاطر بإلغاء ما تم تحقيقه حتى الآن، ويقوض قدرة القوات الكردية على مراقبة الهياكل التي يحتجز فيها الآلاف من المقاتلين الأجانب”، واختتم بالقول “مما قد يخلق أرضًا خصبة لعودة ظهور الظاهرة الإرهابية”.