فصيل معارض يعرض تولي ملف معتقلي داعش في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهّد فصيل سوري معارض بيتولى ملف معتقلي تنظيم الدولة (داعش) فيما لو وافقت الولايات المتحدة تسليمه له، بينما نفت مصادر أهلية من شمال سورية اهروب معتقلي التنظيم من معسكر عين عيسى شمال الرقة، وقالت إنهم نُقلوا بأوامر أمريكية.

وأعلن (جيش مغاوير الثورة) الذي يتلقى دعماً أميركياً ويتخذ من منطقة التنف شرق سورية قرب الحدود السورية العراقية مركزاً له استعداده لـ”تأمين السجون التي يُعتقل فيها مقاتلي ومنتسبي وعائلات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) دون قيد أو شرط”.

وأوضح الفصيل أن عرضه هذا يأتي بهدف عدم هروب عناصر التنظيم، ولكونه جزء من التحالف الدولي، ولعدم مشاركته في أي صراع داخلي.

وفي سياق متصل، نفت مصادر محلية من مدينة الرقة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ما تداولته وسائل إعلام عن فرار عوائل من تنظيم (داعش) من معسكر الاعتقال في عين عيسى شمال المدينة، وقالت إن هذه العوائل “نُقلت من هذا المعسكر منذ نحو أسبوع بأوامر أمريكية”.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة أن تبقى السجون التي يُعتقل فيها الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية وعائلاتهم بيد القوات الكردية ريثما توافق دولهم على التعامل مع القضية واستلامهم لمحاكمتهم، لكنّ القوات الكردية تُهدد بالتخلي عن حراسة هذه السجون إن استمرت الحملة العسكرية التركية عليها.