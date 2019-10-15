البابا يقبل استقالة قائد الدرك الفاتيكاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أمس الاثنين بيانا حول قبول قداسة البابا فرنسيس استقالة قائد الدرك الفاتيكاني دومينيكو جاني.

وأوضح البيان الذي نشره موقع إذاعة الفاتيكان الثلاثاء، أن “الاستقالة تأتي عقب نشر بعض الصحف وثيقة داخلية حول تحقيقات تشمل بعض العاملين في الكرسي الرسولي”، على الرغم من “عدم وجود مسؤولية موضوعية لقائد الدرك عن تسريب هذه الوثيقة”. والتي “لا يُعرف حتى الآن مَن قام بتسريبها”، كونها “خاصة بالدرك الفاتيكاني والحرس السويسري فقط”.

وأكد البيان من جهة أخرى “تقدير قداسة البابا لشخص وخدمة جاني وشكره إياه على عمله”، مبينا أن “جاني قد قدم استقالته إلى الأب الأقدس بروح محبة وأمانة للكنيسة ولخليفة القديس بطرس”.

هذا وقد نشرت بعض الصحف وثيقة داخلية تحمل توقيع قائد الدرك الفاتيكاني تتضمن قرار اتخاذ إجراءات إدارية تقييدية ضد خمسة من العاملين لدى الكرسي الرسولي، وتحمل الوثيقة أسماء وصور الأشخاص الخمسة الذين يشملهم الإجراء ما يُعتبر إضرارا بكرامتهم من جهة وبصورة الدرك الفاتيكاني من جهة أخرى.

وتابع البيان “إلا أن قائد الدرك أراد بخطوته هذه، ضمان الأجواء اللازمة لمواصلة التحقيقات”. وأوضح أن “الأب الأقدس قد أجرى مقابلة مطولة مع قائد الدرك معربا له عن تثمينه لهذه الخطوة التي يعتبرها قداسته تعبيرا عن الحرية والحس المؤسساتي، وهو أمر مشرِّف لشخص القائد وللخدمة التي قدمها بتواضع وتكتُّم للخدمة البطرسية والكرسي الرسولي”.

وذكر بيان الكرسي الرسولي أن “البابا أراد التذكير بأمانة وإخلاص قائد الدرك غير القابلَين للنقاش طوال عشرين سنة من الخدمة، وقد شدد قداسته على نجاح السيد جاني، من خلال تعبيره الجيد عن أسلوبه الخاص للشهادة في جميع أنحاء العالم، في بناء وضمان أجواء بساطة وأمان دائمَين محيطة بالحبر الأعظم”.

وخلص البيان مشيرا إلى توجيه “الأب الأقدس الشكر لجانّي على الكفاءة العالية التي أبداها خلال تنفيذ خدمات متعددة وحساسة وذلك على الصعيد الدولي أيضا، وعلى المستوى الاحترافي الذي أوصل إليه الدرك الفاتيكاني”.