النواب العرب يطلبون تدخلا اوروبيا لدى الحكومة الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-طلب النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي من الاتحاد الأوروبي التدخل بممارسة الضغط على الحكومة الاسرائيلية للتعامل جديا مع تفاقم الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس (القائمة المشتركة) أيمن عودة والنائب منصور عباس رئيس (القائمة العربية الموحدة)، اليوم الثلاثاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.

وقد سبق اللقاء العام مع السفراء اجتماع خاص للنائبين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير عمنوئيل غويفريت.

وتحدث النائب أيمن عودة (القائمة المشتركة) مع الدبلوماسيين الاوروبيين عن “الثقة الشعبية الكبيرة التي حازت عليها، ودورها ومواقفها السياسية الأخيرة، ومحاولاتها التأثير في السياسة الإسرائيلية”. كما استعرض عودة-حسبما جاء في بيان صدر عقب الاجتماع- المشهد السياسي الإسرائيلي، “والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي في ظل الخطاب العنصري والتحريضي من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، ومحاولات إقصاء النواب العرب عن دائرة التّأثير ونزع الشرعية عن دورهم السياسي كممثلين للعرب في إسرائيل”.

وتوقع عودة عجز بيني غانتس وحزبه (ازرق ابيض) المعارض عن “تقديم بديل ديمقراطي حقيقي لحكومة الليكود” برئاسةبنيامين نتنياهو.

ومن جهته، فقد سلط النائب منصور عباس “الضوء على أوضاع المجتمع العربي والتحديات المختلفة أمامه، خصوصًاوباء العنف والجريمة”. وقدم معطيات تفصيلية ومقارنة للعنف والجريمة وأسباب ذلك، “وأهمها فشل الحكومة في توفير الأمن الشخصي وإهمال الشرطة وتقاعسها عن القيام بواجباتها”. واشار عباس الى “سياسات الحكومة التمييزية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية والأرض والمسكن، وتأثيرها على مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي”.

وطلب “دعم السفراء وتوجههم المباشر للحكومة الإسرائيلية لتحقيق مطالب المجتمع العربي بتغيير سياساتها وتحملمسؤولياتها واتخاذ قرار بخطة حكومية شاملة للتعامل مع وباء العنف والجريمة”.