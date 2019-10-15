المفوضية تؤكد السعي لحلول لإنزال وتوزيع مهاجري أوشن فايكنغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تجري اتصالات من أجل تأمين انزال وتوزيع 176 مهاجراً تم انقاذهم من قبل سفينة (أوشن فايكنغ)، التابعة لمنظمة غير حكومية.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، أن الجهاز التنفيذي الأوروبي تلقى أمس طلباً لتنسيق العمل لتوزيع هؤلاء بعد أن قبلت إيطاليا انزالهم لديها، فـ”هناك اتصالات إيجابية مع بعض الدول”، حسب كلامها.

وأعلنت برتود أن المفوضية ستستمر في التنسيق حتى تجد أماكن لكافة المهاجرين الذين تم انقاذهم.

وكانت العديد من المصادر قد أكدت أن طاقم السفينة قد رفض طلباً لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا.

وكانت عدة دول أوروبية قد توافقت على آلية مؤقتة تسمح بتوزيع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في المتوسط بعد فترة لا تتجاوز الشهر بعد انزالهم في موانئ إيطاليا أو مالطا.