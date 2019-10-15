برلماني إيطالي: علينا المطالبة برفض طلب عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن على بلاده المطالبة رفض طلب عضوية تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس كتلة حزب “أخوة إيطاليا” في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أندريا دلماسترو، أن “حزبنا يريد أن تكون إيطاليا في مقدمة الركب بإجتماع المجلس الأوروبي القادم يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من أجل الإلغاء بشكل نهائي لترشيح تركيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.

وذكر دلماسترو أن “الوزير دي مايو تلا علينا في إحاطته واجب منزلي كتبه آخرون له”، وقد “أعطى أجوبة رديئة على غرار رد الحكومة على الهجوم التركي ضد سورية”، لقد “استعرض ما لن تفعله هذه الحكومة لحل الأزمة، لكنه لم يقل شيئا عما ستفعله”.

واختتم البرلماني المعارض بالقول “لقد أغفل (دي مايو) رفض الترشيح لعضوية الاتحاد الأوروبي”، بينما “ركز على الجدل حول عدم بيع الأسلحة لتركيا، رغم علمه جيدًا بأنها (تركيا) دولة تابعة لحلف الناتو”.

وخلص نائب أخوة إيطاليا “لقد قام الاتحاد الأوروبي بتحويل قزم إلى سلطان لا يحترم الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحرية الدينية. سلطان غزا قبرص بطرد شركة (إيني) مقابل صمت من أوروبا وحكومتنا”.