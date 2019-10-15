قيادي بالائتلاف الحاكم في إيطاليا يدعو لنشر قوات دولية على الحدود التركية-السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم الحزب الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا، إلى “التفكير في نشر قوات دولية على الحدود التركية-السورية” شرقي الفرات.

وقال زينغاريتي، مخاطباً إجتماعا للمكتب القيادي للحزب الثلاثاء، سبقته دقيقة صمت حدادا على ضحايا العملية العسكرية التركية، “إن التنديد بمسؤولية الحكومة التركية يجب أن يكون واضحًا، ولكن يتعين أيضاً أن يتبع ذلك إجراءات ملموسة من قبل المجتمع الدولي وكل الدول”.

وأضاف زينغاريتي: “يجب على إيطاليا القيام بدورها بوضوح وحزم، على قدم المساواة مع الدول الأوروبية الأخرى، وبالإعراب عن تضامنها بتوفير عمل إنساني استثنائي على الأرض” لصالح المتضررين من المعارك الحالية في شمال شرق سورية.

و اعتبر الامين العام للحزب شريك حركة خمس نجوم في الحكومة الإيطالية، أنه “من الصواب مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باللجوء إلى أشكال ضغط (على أنقرة) بما في ذلك العقوبات وحظر توريد الاسلحة”، وأردف “إذا لم تتوقف الأعمال العدائية، فأرى أنه يجب استنفاد الالتزام الإيطالي في عملية (السياج النشط) التابعة لشمال الاطلسي”، التي أطلقها الحلف في نهاية عام 2012، إستجابة لطلب تركي للمساعدة على مواجهة هجمات صاروخية محتملة من جانب النظام السوري، حينها.