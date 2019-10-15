هنية يتصل بالرئيس التونسي المنتخب مهنئاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- هنّأ رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية،اليوم، الرئيس التونسي قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية .

وقالت الحركة في بيان إن هنية “أشاد خلال اتصاله بالرئيس التونسي بالتجربة التونسية الديمقراطية، مثمنًا موقف الرئيس التونسي المنتخب من القضية الفلسطينية، وخاصة ملف التطبيع مع العدو الإسرائيلي ووصفه إياه بالخيانة العظمى، واستحضاره فلسطين بقوة في خطاباته خلال الدعاية الانتخابية وبعد الفوز”.

وأضافت “نقل رئيس الحركة تهاني وتحيات الشعب الفلسطيني للشعب التونسي الشقيق بفوز الرئيس قيس سعيد في هذه المحطة المهمة جدًا”.

ولفت بيان الحركة إلى ان الرئيس التونسي المنتخب “عبر عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوجدان العربي، وأنه سيبقى إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم، ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس رغم كل محاولات تغييب القضية الفلسطينية التي جرت على مدار أعوام طويلة مضت”.

وقالت حماس “أرسل الرئيس التونسي تحياته للشعب الفلسطيني عامة وفي غزة خاصة الذي قدم نموذجًا عظيمًا في الثبات والصمود والصبر والمقاومة، مشيرًا إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتونسي”.