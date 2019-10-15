مصادر: العمليات العسكرية تتوقف في منبج والنظام السوري على مشارفها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن العمليات العسكرية على مدينة منبج، قد توقفت ظهر اليوم، ورجّحت أن يكون الأمر ناتج عن ضغوط روسية على تركيا، وأشارت إلى أن علم النظام السوري رُفع في المدينة، لكن القوات الكردية مازالت فيها.

وتأتي هذه التأكيدات من طرف المعارضة السورية في الوقت الذي أعلن فيه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مغادرة قواته منطقة منبج، بعد الإعلان عن اتفاق بين النظام السوري والمقاتلين الأكراد من قوات (سوريا الديمقراطية) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، يقضي باستلام قوات النظام المناطق التي يُسيطر عليها المقاتلون الأكراد لمنع القوات التركية والجيش الوطني التابع للمعارضة السورية من دخول المدينة.

وكتب الناطق باسم التحالف الدولي مايلز كاينغنز، على حسابه بموقع (تويتر) “لقد غادرنا منبج في شمال سورية، وتقوم قوات التحالف بتنفيذ انسحاب مدروس من شمال شرق سورية”.

ومدينة منبج واحدة من النقاط الاستراتيجية غربي نهر الفرات، تُسيطر عليها القوات الكردية بحماية ورعاية أمريكية، وحاولت الولايات المتحدة إقناع تركيا بعدم شن هجوم عليها.

ونشر التلفزيون السوري الرسمي اليوم (الثلاثاء) لقطات لمراسله من منبج، قال إنها تتعلق بدخول القوات النظامية للمدينة، لكن لم يظهر في هذه المقاطع حشود عسكرية أو آليات ثقيلة ودبابات، وشككت المعارضة السورية بصحة هذه التسجيلات، وقالت إنها “لمقاتلين أكراد يرفعون علم النظام السوري”.

وقال ناشط إعلامي في المنطقة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “عانينا من تسلط وقمع وحدات حماية الشعب الكردية، لكننا قلقون من فكرة دخول الجيش الوطني، خاصة وأن تجربة عفرين مازالت في الأذهان، وكيف انتشرت الفوضى والتدمير مع دخول الجيش الحر تلك المدينة، وهناك في المنطقة من يُفضّل دخول قوات النظام السوري باعتبارها جهة رسمية مراقبة روسياً”.

وأكّد آخر “لم تدخل قوات النظام السوري المدينة بعد، لكن الدبابات متواجدة على أطراف المدينة، ومن المتوقع أن يتم انتشارها ليلاً وفق المنطق العسكري”.

لكن مقاتلي الجيش الوطني أكّدوا أنهم “غير مكترثين للاتفاق الذي تم بين الأكراد والنظام السوري، وغير مكترثين بالموقف الأمريكي المتقلب”، وسيواصلون تقدمهم صوب منبج، ولن تتوقف الحملة العسكرية التي يشنونها بالتعاون مع الجيش التركي حتى تحقق أهدافها.