رئيس وزراء إيطاليا: ندعم بدء مفاوضات إنضمام ألبانيا للإتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تيرانا- أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن بلاده تدعم إنطلاق مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه سيدافع “شخصيا” من أجل ذلك خلال القمة الاوروبية، المقررة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأشار كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في تيرانا مع نظيره الألباني إيدي راما اليوم الثلاثاء، إلى أن المفاوضات هي “أفضل وسيلة لضمان تطور ألبانيا ولمصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي”. وقال “يُطلب من ألبانيا إجراء إصلاحات شجاعة، على سبيل المثال في النظام القضائي”، ولكن “نتفهم أن ألبانيا ترغب في مسار واضح” نحو الانضمام إلى النادي الأوروبي.

وبدوره أعرب راما عن رغبة حكومته في “فتح غير مشروط” للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. وقال “إلى جانب حقيقة أن ألبانيا ومقدونيا الشمالية قامتا بواجبهما وتستحقان فتح مفاوضات دون شروط ، هناك أشياء أخرى.. إن عملية إنضمامنا لها أهمية استراتيجية، ويجب ألا يتم النظر إليها من منظور مصلحة كل بلد على حدة، ولكن من منظور المصلحة الأوروبية المشتركة”.