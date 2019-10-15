خفر السواحل الايطالي ينقذ 240 مهاجرا ويتعرف على 12 جثة في حادثة غرق سابقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن زوارقاً تتبع لخفر السواحل والشرطة المالية أنقذت 290 مهاجرا كانو على قارب في منطقة البحث والانقاذ المالطية، على بعد حوالي 32 ميلاً من جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وذكرت أن السلطات البحرية ينتظر تعليمات عن “مرفأ آمن” لإنزال المهاجرين المنقذين.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه خفر السواحل مساء الثلاثاء أن قواصيها تمكنوا، عبر روبوت مائي، من التعرف على 12 جثة، من بينها إمراة شابة وطفلها الرضيع، على القارب الذي تعرض لحادثة غرق في 7 تشرين الاول/أكتوبر الجاري، تمّ العثور عليه على عمق 60 مترا على بعد ستة أميال جنوب لامبيدوزا.