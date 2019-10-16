ملك السعودية يبلغ عباس دعمه للقضية الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – الرياض – اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية”.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء .

وقالت وكالة الانباء الرسمية ان الرئيس الفلسطيني “أعرب عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني علىالمستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية منذ عهد الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آلسعود لغاية اليوم”.

وأضافت إن عباس أكد “وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له”.

وكانت مبارة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي قد جرت أمس في ستاد فيصل الحسيني، شمال القدس، وانتهت بالتعادل السلبي.