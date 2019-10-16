تجمع عشائر منبج: فشل المفاوضات بين الأكراد والنظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تجمع أبناء عشائر منبج، وهو تجمّع سوري معارض للنظام ومؤيد للحملة العسكرية التركية في الشمال السوري، إن المفاوضات بين قسد والنظام السوري حول إدارة مدينة منبج قد فشلت، وأن هناك خلاف حول هذا الاتفاق، على الرغم من تواجد قوات النظام السوري في المدينة وفق ما تقول وسائل إعلام النظام السوري.

ونشر تجمع أبناء عشائر منبج، على صفحته على أن هناك “خلاف وفشل المفاوضات بين قسد وقوات الأسد حول إدارة منبج” دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال احمد ابو خولة، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية الكردية “إن التفاهم مع النظام هو في منطقة الحدود فقط مع عدم السماح له بالسيطرة على مراكز المدن”، ويبدو أن هذا هو الخلاف الأساس بين الطرفين، فالقوات الكردية تريد دعم النظام السوري عند الحدود مع تركيا دون دخل المدن التي تسيطر عليها هذه القوات، بينما يريد النظام السوري التدخل في كل المنطقة وفرض سيطرته عليها.

وكانت وسائل إعلام وسياسين أكراد قالوا إن النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها حزب الاتحاد الديقراطي الكردي، قد عقدوا مفاوضات في قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في اللاذقية في الساحل السوري.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان رسمي لها موقع من طرفها فقط، القائد العام لـ(قسد) وقائد (وحدات الحماية الكردية) سيبان حمو، وتشير إلى أن “انتشار الجيش السوري سيكون على كامل الحدود من المالكية وحتى منبج… بالتنسيق مع المجالس المحلية”، مؤكدة “التزام قسد بالحفاظ على وحدة وسيادة أراضي البلاد تحت راية العلم السوري”، مع اعتبار “المناطق بين رأس العين وتل أبيض منطقة عمليات لحين اتخاذ القرار بتحريرها”.

وأعلن النظام السوري الأحد، انتشار القوات النظامية في ريف منبج على خطوط التماس مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا.

وإن صح ما ادّعاه أبناء العشاء، فإنها لن تكون المرة الأولى التي لم يتفق فيها الطرفان، القوات الكردية والنظام، ففي حزيران/يونيو الماضي، حاول (مجلس سوريا الديمقراطية – مسد) الكردي التفاوض مع النظام السوري، عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من شرق سورية في أيار/مايو، من أجل دخول قواته إلى مدينة منبج في محاولة لمنع القوات التركية من دخولها.

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ(مسد) في ذلك الوقت إن المحادثات الكردية الأخيرة مع النظام السوري “لم تأت بنتيجة”، وأن فشل المفاوضات “كان بسبب إصرار النظام السوري على سياسته القديمة واشتراط فرض سيطرته على المنطقة بحجة وحدة الأراضي السورية”.

ومع انطلاق العملية العسكرية (نبع السلام) في شرق الفرات شمال سورية، والتي تقودها تركيا مع المعارضة السورية المسلحة (الجيش الوطني) في 9 تشرين الأول/أكتوبر، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن النظام السوري لن يقبل الحوار مع “فصائل مسلحة رهنت نفسها للولايات المتحدة، وقامت بخيانة الوطن وارتكبت جرائم”، وهو يشير إلى القوات الكردية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي.

وكانت “الإدارة الذاتية” الكردية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي التي تُسيطر ميليشياتها على شمال شرق سورية، أعلنت موافقتها للدعوة الروسية من أجل التفاوض مع النظام السوري لمواجهة التهديدات التركية. واعتبرت أن “الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة في سورية يكمن في الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السوري – السوري” وفق قولها.