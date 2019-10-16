وزيرة داخلية إيطاليا: لا غنى عن تغيير مبدأ البلد الأول لدخول المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أنه “لا غنى عن التدخل لتعديل مبدأ البلد الأول لدخول المهاجرين”.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي، خلال مسائلة برلمانية، رداً على سؤال زعيم كتلة حزب الرابطة، ريكاردو موليناري، حول المبادرات التي تهدف إلى مواجهة زيادة تدفقات الهجرة على السواحل الإيطالية “أنا مقتنعة بأننا بحاجة إلى ابتكار نظام لجوء أوروبي مشترك”، فضلا عن “إعادة تحديد إطار جديد للتعاون والتنمية مع بلدان المنشأ وعبور تدفقات الهجرة”.

وخلصت وزيرة الداخلية الى القول، إنه “في هذا الإطار، لا غنى عن التدخل بشأن مبدأ بلد الوصول الأول، الذي ينبع من تطبيق قواعد دبلن”.