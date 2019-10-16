وزيرة داخلية إيطاليا: إتفاق مالطا عن الهجرة ليس نقطة وصول بل دفعة للإصلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي “من الواضح أنني لا أعتبر اتفاق مالطا بمثابة نقطة وصول، بل دفعة قوية لوضع إستراتيجية شاملة لإصلاح سياسات الهجرة”.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي، خلال مسائلة برلمانية، رداً على سؤال زعيم كتلة حزب الرابطة، ريكاردو موليناري، حول المبادرات التي تهدف إلى مواجهة زيادة تدفقات الهجرة على السواحل الإيطالية “أعتقد أن الإتفاق كان نتيجة مهمة لإشراك دولتين كبيرتين مثل ألمانيا وفرنسا على طاولة مشتركة مع إيطاليا ومالطا”.

وتابعت “لقد كانت فرصة ثمينة للحوار وإعادة بحث سياسات الهجرة”، فضلا عن كونها “تبادلاً لمنظور التوصل إلى اتفاق تضامن أوروبي جديد”. وأوضحت أن “طريقة العمل المشتركة التي تم اعتمادها، تقوم على أساس الاقتناع بأن نظام إدارة التدفقات يجب أن يكون أكثر إنصافاً وإتزاناً”.

وخلصت وزيرة الداخلية الى القول، إنه “بهذا المعنى، تم بناء إعلان النوايا المشترك الذي تم توقيعه في ذلك المكان، على أساس التأييد الطوعي”، وهي “مُلزِمة على أية حال في واجب التطبيق وتمثل خطوة نحو الأمام”.