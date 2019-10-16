ترامب لماتّاريلا: الأكراد ليسوا ملائكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكراد بأنهم “ليسوا ملائكة”، في إشارة الى العمليات العسكرية التركية شمال شرق سورية.

وفي بداية لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الأربعاء، أضاف ترامب “إنها ليست مشكلتنا” إذا غزت تركيا سورية. وأردف فـ”إن ذهبت تركيا إلى داخل سورية، فهي مشكلة بين تركيا وسورية، إنها ليست مشكلتنا”.

وتابع الرئيس الأمريكي “إذا أرادت سورية القتال لاستعادة أراضيها ، فالأمر يعود إليهم وإلى تركيا”، فـ”هناك كثير من الرمال التي يمكن أن يلعبون بها”، كما “يمكن أن تحظى سورية ببعض المساعدة من روسيا، وهذا أمر جيد”.

وذكّر ترامب بأن “تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي”، لذا “يجب أن نتعاون مع أعضاء الناتو”، كما شدد على أن “الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في تركيا آمنة”. واختتم بالقول إن القاعدة الأمريكية في البلاد “قاعدة جوية قوية وكبيرة”.