ماتّاريلا لترامب: أواصرنا راسخة على الصعيدين عبر الأطلسي والإنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “العلاقة بين إيطاليا والولايات المتحدة هي حلقة وصل قوية، لا تقوم فقط على أواصر عبر أطلسية”، بل “على علاقة إنسانية قوية أيضًا”.

وأضاف ماتّاريلا لدى لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض، الأربعاء، أنه، من ناحية العلاقات التجارية الدولية “من الضروري إيجاد نقطة التقاء”. وبالإشارة إلى خطر زيادة الرسوم على البضائع، أعرب عن الأمل بـ”التوصل إلى مناقشة صريحة وبناءة”، من أجل تجنب “البدائل الانتقامية”.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، إن “العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة لم تكن أبدا جيدة كما هي الآن”. وأردف “لن تكون زيادة الرسوم بدافع انتقامي، لأن الاتحاد الأوروبي قد حقق فوائد بالفعل”، حيث “استفاد من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة”.