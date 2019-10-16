بلجيكا : تأكيد فرار جهاديين وثلاث نساء وأطفال من مخيم شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مدير هيئة تقدير الأزمات و تحليل المخاطر في بلجيكا (أوكام) معلومات تفيد بهروب جهاديين اثنين وثلاث نساء معهن ستة أطفال من حملة الجنسية البلجيكية من مخيم عين عيسى شمال شرقي سورية.

وأقر بول فان تيغلت، أن السلطات الفيدرالية لا تعرف بالضبط مكان تواجد هؤلاء الفارين حالياً.

وأوضح أن التحريات أثبتت أن 55 مقاتآ أجنبياً و69 طفلاً من بين المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سورية يرتبطون بشكل أو بآخر ببلجيكا، “إما أنهم يحملون الجنسية فعلاً أو من الأجانب الذين أقاموا في البلاد قبل توجههم لسورية وهم ليسوا على نفس الدرجة من الخطورة”، وفق كلامه.

وتقلل السلطات البلجيكية من احتمال عودة الجهاديين الأجانب إلى أوروبا سراً، مشيرة إلى أن الخطر الأكبر قد لا يأتي من العائدين بل من الأشخاص الذين انتهجوا التطرف العنيف داخل أوروبا، أو ما بات يُعرف بالذئاب المنفردة.

وكان المسؤول الأمني البلجيكي قد شارك اليوم في اجتماع لمجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء شارل ميشيل، والذي بحث تداعيات الهجوم التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال السوري.

وتتمحور المخاوف البلجيكية والأوروبية عموماً حول مصير جهاديي ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش)، وعائلاتهم والذين احتجزتهم القوات الكردية قبل الهجوم التركي.

ولم تتوصل الحكومة البلجيكية بعد إلى قرار حول استعادة هؤلاء خاصة النساء والأطفال.

وأشار فان تيغلت أنه لن يوصي برفع درجة التأهب الأمني في البلاد في الوقت الحالي، داعياً إلى الهدوء.