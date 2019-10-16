ترامب: ضغط المهاجرين غير عادل على إيطاليا بسبب ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن “الصراع في ليبيا أدى إلى أزمة هجرة تفرض ضغوطًا غير عادلة على إيطاليا”.

وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الأربعاء، أنه، “جرى بحث القضية الليبية خلال اللقاء”. وأردف “مع رئيس الجمهورية، الذي أعرفه منذ فترة، أجرينا بالفعل محادثة رائعة ومثمرة”.

وتابع الرئيس الأمريكي، “سنقوم بتقييم الشكاوى الإيطالية” بشأن زيادة الرسوم على البضائع.

في سياق آخر، قال ترامب إن “إيطاليا تدفع 1٪ فقط من تكاليف” الدفاع في نطاق الناتو، و”نأمل أن تزيد مساهمتها في احترام هدف الـ2٪”/ من الناتج المحلي الإجمال للدول الأعضاء بالحلف.