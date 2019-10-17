سفير إيطاليا في قطر يثني على قرار الحد الأدنى للأجور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أثنى السفير الإيطالي لدى الدوحة، باسكوالي سالتزانو على قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور، الذي يدخل حيّز النفاذ اعتبارا من العام المقبل 2020.

وكان وزير العمل القطري عيسى النعيمي قد أعلن ان قطر فرضت حداً أدنى للاجور يبلغ 750 ريال شهريا للعمال الاجانب، في تعديل أدخلته الدولة المضيفة لدورة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وكتب السفير سالتزانو في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “تهانينا لدولة قطر على الإعلان عن حد أدنى للأجور، غير تمييزي، يشمل جميع العمال منذ كانون الثاني/يناير 2020″، فضلا عن “الإلغاء التام لنظام الكفالة”، الذي كان يفرض ظروف عمل قاسية خاصة على المهاجرين.

وخلص السفير الإيطالي مؤكدًا أن هذا القرار يمثل “نقطة دالة أساسية لحقوق العمال”.

هذا ووفقا لمصادر إعلامية، فقد قال الوزير النعيمي إن الراتب الحالي الذي يعادل 195 دولاراً (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي، الذي يتحمله رب العمل.