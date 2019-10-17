الرئيس الإيطالي: آمل بخطوات مشتركة مع أمريكا لأجل الاستقرار بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – وصف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها “حليف مخلص”، معربا عن “الأمل بخطوات مشتركة معها لأجل الاستقرار في منطقة المتوسط”.

وفي كلمته خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرفه من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء أمس، قال الرئيس ماتاريلا، إن “المساهمة التي قدمتها الولايات المتحدة في تحرير أوروبا من الفاشية ـ النازية لا تقدر بثمن”، وأن “امتنان إيطاليا وأوروبا تجاه الشعب الأمريكي خالد”، فـ”نحن جزء من مجتمع ذي قيم ومبادئ”.

وأضاف الرئيس الإيطالي “إن القيادة في العالم الحر التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية، لا سيما من خلال دفعها لإنشاء الأمم المتحدة، شهدت مساهمة إيطاليا المقتنعة بالسلام والأمن الدوليين”، وذلك “كما حدث مؤخراً في أفغانستان، العراق، البلقان، القرن والساحل الإفريقيين”، وذلك “في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش)، وضد الإرهاب العابر للحدود الوطنية”.

وشدد رئيس الدولة الإيطالية على أن “واشنطن وروما، واجهتا معاً كحليفتين مخلصتين، تحديات عالمية تتغير باستمرار”، واليوم “تطالب منطقة المتوسط​​، الشرق الأوسط، القارة الأفريقية باهتمام ذا أولوية من إيطاليا”. واختتم بالقول إنه “في هذه المناطق، يمكن للولايات المتحدة وإيطاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار والسلام”.