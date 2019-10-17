ترامب: ماتّاريلا رجل مميّز يؤكد الأواصر القوية بين شعبينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، بـ”الرجل المميّز الذي يؤكد الأواصر القوية التي تربط بين شعبينا”.

وفي كلمته خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف الرئيس الإيطالي في البيت الأبيض، مساء أمس، قال ترامب إن “الرئيس ماتاريلا أدرك ماهية مؤتمراتنا الصحفية: كل سؤال مثل طلقة نارية”.

هذا وقد تميّز المؤتمر الصحافي أمس في المكتب البيضوي، إضافة الى مدته الطويلة على غير المعتاد (حوالي 40 دقيقة)، بـ”رشقات” من أسئلة الصحفيين المباشرة، وبشكل وحشي تقريبًا تجاه ترامب، الذي أجاب أيضًا بطريقة مباشرة وحازمة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره ماتاريلا، باعتباره “شخصية مؤثرة للغاية”، وكذلك “رجل متميز جداً”، إنه “بطل في مجال مكافحة المافيا والفساد”، والذي “تمكن من إعادة تأكيد الروابط القوية بين شعبينا”.

كما أشاد ترامب خلال حفل الاستقبال، بالمساهمة الإيطالية في مجال الثقافة العالمية والفن والموسيقى، ولا سيما نجاحات الأمريكيين ذوي الأصول الإيطالية، الذين صاغوا مصير الولايات المتحدة، والذين أدّوا الخدمة العسكرية أيضًا في جميع الحروب.

واستشهد ترامب بعباقرة عصر النهضة، مغني الأوبرا بافاروتّي، رائد عالم الموضة فيرساتشي، فيراري، حتى المغني فرانك سيناترا، مزيج رائع انهاه بآلام كريستوفر كولومبوس، الذي يبدي له الكره بعض نشطاء هذه الأيام، الذين يرغبون بإلغاء يوم كولومبوس كعطلة رسمية.

وخلص ترامب هاتفاً: “سيبقى يوم كولومبوس بالنسبة لي خالداً إلى الأبد”، الأمر الذي أثار حفاوة تجاهه في قاعة الجناح الشرقي، للبيت الأبيض.