كونتي يدعو أردوغان للعب “دور مسؤول” كعضو في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت رئاسة الوزراء في إيطاليا بأن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي ناشد، خلال مكالمة هاتفية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على “القيام بدوره بمسؤولية” كعضو في حلف شمال الاطلسي (ناتو).

وأشارت مذكرة صدرت عن الحكومة في روما الخميس إلى أن “كونتي حث مرارًا وتكرارًا أردوغان على أداء دور مسؤول نظرا للبعد الأطلسي والجيوسياسي الذي تمتلكه استراتيجياً تركيا، من أجل المصلحة الجماعية المتمثلة في تحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها”.

كما لفت كونتي انتباه الرئيس التركي إلى “الآثار السلبية والضارة تنتجها هذه المبادرة الأحادية الجانب من ناحية الأزمة الإنسانية، ومعاناة السكان المحليين وما يترتب عن ذلك من نزوح”، حاثا إياه بشدة على سحب القوات من تلك المنطقة لتجنب تقويض النضال المشترك ضد تنظيم داعش ووضع أفق الحل السياسي لجهود الأمم المتحدة في خطر.