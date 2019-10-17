اتفاق على إقامة لجنة اقتصادية فلسطينية-سعودية مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اتفقت السلطة الفلسطينية والحكومة السعودية على إقامة لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس اعمال سعودي فلسطيني.

وتم الإعلان عن إقامة هذه اللجنة والمجلس في ختام زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى السعودية واستمرت ثلاثة أيام.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانا رسميا جاء فيه “في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين الفلسطيني والسعودي، وبناء على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس محمود عباس، ومحادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرالدفاع، واستجابة لرغبة الرئيس عباس؛ تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين ومجلس اعمالسعودي فلسطيني”.

وكان عباس انهى زيارته اليوم. ولم يوضح البيان طبيعة تشكيل اللجنة المشتركة وأهدافها أو مجلس الأعمال وأهدافه.