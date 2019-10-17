مسؤول إيطالي: لدينا المؤهلات للمشاركة بإعادة البناء في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى مسؤول إيطالي أن “إحدى أفضل الفرص التجارية في الشرق الأوسط حالياً هي المشاركة بإعادة إعمار سورية، التي دمرتها سنوات الحرب”، حيث “يمكن لإيطاليا أن تلعب دوراً مهماً بمهارات شركاتها”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، على هامش المنتدى الإيطالي العربي الملتئم بميلانو (شمال)، أضاف رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة (JIACC) تشيزاري تريفيزاني، أن من بين الفرص المتاحة في المنطقة “الاستثمارات الكبيرة لإعادة إعمار سورية، التي تثير اهتمام الجميع”، والتي “يمكن لإيطاليا أن تلعب دورًا جيدًا بمهاراتها الخاصة بحالات الطوارئ، البنية التحتية، القطاع الصحي وفي الصناعة الزراعية”.

وأوضح تريفيزاني أن “وضح العلاقات التجارية بين إيطاليا والدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيد في الوقت الحالي”، وهو “يتماشى مع الوضع والمشاكل الجيوسياسية التي نشأت في بعض مناطق العالم العربي، مثل تركيا وسورية واليمن”.

وأشار المسؤول الإيطالي الى أن “البلد الذي يمكن أن تركز عليه إيطاليا الآن هو الأردن، ضيف شرف هذه الدورة من المنتدى إلى جانب قطر”. وأردف “إنها دولة مستقرة، ذات علاقات ممتازة مع جيرانها، ويمكنها أن تكون فرصة لإقامة مشاريع إيطالية أردنية مشتركة، حتى لأجل العمل في البلدان المجاورة”. مبينا أن “الأردن يرحب كثيرا بالعلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

ولفت رئيس (JIACC) الى أن “النظام الإيطالي من جانبه، مجهز للعمل، في المنطقة”، حيث “يتعلق الأمر بمسألة تشغيل الآلية فقط”، موضحا أن “غرفة التحكم تمثل أداة صالحة بالتأكيد في هذا السياق، والشيء المهم هو قرار التركيز على هذا المجال الذي يتيح فرصا كبيرة، لا سيما في الأردن”.