يونكر و جونسون يؤكدان على عدم الحاجة لتمديد أمد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجمع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على وصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق اليوم بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بـ”الجيد والعادل والمتوازن”.

وكان الرجلان يدليان بتصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية الدورية المنعقدة اليوم في بروكسل، حيث أكدا على عدم الحاجة لتمديد أمد بريكست، إذ أن الاتفاق برأيهما يحقق أهداف الجميع من حيث حفظ السلام في جزيرة ايرلندا وتحقيق مصالح شعوب الطرفين.

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أهمية الدور الذي سيلعبه كل من البرلمانيين الأوروبي والبريطاني في عملية تمرير الاتفاق، فهما صاحبا الكلمة الأخيرة. وقال: ” أنا سعيد بالتوصل إلى اتفاق ولكن حزين بسبب بريكست”.

ومن جانبه ناشد جونسون برلمان بلاده بتمرير الاتفاق، حيث “يتعين تحقيق بريكست بدون أي تأخير ليتسنى لنا التصدي لأولويات الشعب البريطاني الأخرى، خاصة في مجال الصحة”، وفق كلامه.

وأشار جونسون إلى أن بلاده ستتمكن أخيراً من اتخاذ قراراتها الخاصة والتصرف بأموالها باستقلالية.

ويأمل الطرفان، البدء بمفاوضات العلاقات المستقبلية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، أي بعد مصادقة البرلمانيين الأوروبي والبريطاني على الاتفاق.

وكان رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه قد أعلن التوصل إلى اتفاق سيعرض على زعماء الدول خلال قمتهم اليوم في بروكسل.