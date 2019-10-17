مصدر أوروبي يستبعد فرض عقوبات على تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استبعد مصدر أوروبي مطلع أن يقوم رؤساء وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية وفردية على تركيا على خلفية الهجوم الذي تنفذه في شمال شرقي سورية.

وأوضح المصدر أن الزعماء سيناقشون مساء اليوم العلاقات مع تركيا على ضوء العملية العسكرية في سورية وكذلك عمليات التنقيب قبالة سواحل قبرص.

ولكنه أكد أن الزعماء لن يتجاوزوا حدود القرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع وزراء الخارجية خلال اجتماعهم الاثنين الماضي في لوكسمبورغ.

وكان وزراء الخارجية قد طالبوا الدول بفرض حظر على تصدير السلاح لتركيا، فـ”هناك المزيد من الدول التي تنضم لهذا الأمر”، وفق المصدر.

ونوه المصدر بأن الاتحاد الأوروبي متمسك بموقفه القائل بأن تركيا تبقى شريكاً هاماً لبروكسل في مجالات متعددة منها الهجرة.

وكان الاتحاد قد وضع إطاراً قانونياً يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب عن النفط والغاز في قبرص.

وكانت هولندا قد قدمت اقتراحاً يقضي بوقف المساعدات التي تقدم لتركيا بوصفها دولة مرشحة للانضمام، الأمر الذي رفضته بروكسل.