كونتي: إيطاليا على استعداد لتقييم مبادرات من أجل حل سياسي شمالي سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي عن إستعداد بلاده، وبالتفاكر مع القادة الاوروبيين خلال القمة، “لتقييم جميع المبادرات المفيدة للتوصل إلى عملية، ينبغي أن تكون سياسية وسلمية، دون خيارات عسكرية”، في إشارة إلى الحملة العسكرية التركية في شمال شرقي سورية.

واضاف كونتي، في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل الخميس للمشاركة في القمة الاوروبية “أجريت، قبل مغادرتي روما، محادثة هاتفية طويلة مع الرئيس رجب طيب أردوغان استغرقت أكثر من ساعة: كررت دعوة إيطاليا الثابتة والحازمة لتجنب هذه المبادرة العسكرية. لقد طلبت منه سحب قواته وإعادتها إلى الأراضي التركية “.