نائبة وزير خارجية إيطاليا: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية قصوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الايطالية، إيمانويلا ديل ري إن منطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أولوية قصوى لإيطاليا”، حيث “نرغب في زيادة الاستثمار والعلاقات التجارية” مع دول هذه المنطقة.

وأشارت المسؤولة الايطالية، بمناسبة إنعقاد المنتدى الإيطالي-العربي اليوم الخميس في مدينة ميلانو إلى أن “عمليات التنويع الاقتصادي التي إنطلقت في بلدان مختلفة في المنطقة ستسمح لنا بالارتقاء بمستوى العلاقات التجارية”، كما “نرحب نحن باهتمام برغبة بلدان عديدة بالمنطقة في الاستثمار في إيطاليا”.

وحسب بيانات صدرت بمناسبة إنعقاد المنتدى، فإن إيطاليا صدّرت في النصف الأول من العام الحالي، سلعًا وخدمات إلى الدول العربية بقيمة 12 مليار يورو، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.9% على أساس سنوي، كما تراجعت أيضاً الواردات حيث بلغت قيمتها 13 مليار يورو،

وبناء على تلك البيانات، فإن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما الجهتان الرئيسيتان للصادرات الايطالية في الوطن العربي، حيث بلغت 2.2 مليار و 1.6 مليار يورو على التوالي.