ساسولي يطالب بعقوبات حقيقية ومبادرة دبلوماسية أوروبية تجاه تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ إجراءات وعقوبات شديدة ضد تركيا، على خلفية ما وصفه “عملها الحربي” في الشمال السوري.

وكان ساسولي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقاءه بزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، على هامش القمة الأوروبية اليوم في بروكسل.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى ضرورة حشد مبادرة دبلوماسية أوروبية يتم تنسيقها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجلس الأمن الدولي لردع تركيا عن الاستمرار في عملها.

وشدد ساسولي على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي لإسماع كلمته للأتراك، وقال: “نحن نشعر بالغضب والقلق، فأنقرة لم تستجب لدعوات وقف عملها العسكري”.

ويرى رئيس البرلمان الأوروبي أن باستطاعة الاتحاد التحرك إلى ما هو أبعد من مجرد الدعوة لحظر تصدير السلاح لتركيا، ملاحظاً أن هذا الحظر يجب أن يطال العقود السارية حالياً.

ويطالب ساسولي أيضاً بوقف عملية ضم تركيا للاتحاد، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ولكن رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي بدا غامضاً في الحديث عن رد فعل زعماء الدول الأوروبية على كلامه.

وكانت مصادر مطلعة استبعدت أن يفرض رؤساء حكومات ودول الاتحاد عقوبات على تركيا على خلفية الملف السوري، تتجاوز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي في لوكسمبورغ من دعوة لحظر تصدير السلاح.

وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في بين بروكسل ولندن حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، عبر ساسولي عن تفاؤله بإمكانية تبنيه من قبل الجهاز التشريعي الأوروبي بسرعة، ملاحظاً ضرورة إعطاء الفرصة للبرلمان البريطاني السبت المقبل لعمل الأمر نفسه.

ورفض ساسولي التكهن بما قد يحدث لو رفض مجلس العموم البريطاني هذا الاتفاق مرة جديدة، منوها بأن ذلك “يعود لرئيس الوزراء البريطاني التعامل مع الأمر، ولكنه بدا واثقاً اليوم من إمكانية تمرير الاتفاق”.