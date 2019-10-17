غوتيريش: القضاء على الفقر في صميم أهداف التنمية المستدامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “القضاء على الفقر المدقع يقع في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام للجميع.”

وفي رسالته لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يتم إحياؤه سنويا في 17 تشرين الأول/أكتوبر أشار الأمين العام إلى أن النجاح في عدم ترك أحد خلف الركب “سيظل بعيد المنال إذا لم نستهدف مَن هم أكثر تأخرا عن الركب أولا.”

ووفق بيان للأمم المتحدة، يركز الاحتفال هذا العام على موضوع “العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من القضاء على الفقر” ويأتي في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإتفاقية حقوق الطفل

ورأى غوتيريش أن “احتمال عيش الأطفال في فقر مدقع يزيد عن احتمال عيش البالغين فيه بمقدار الضعف”، مشيرا إلى أن “الفقر يحكم على العديد من الأطفال بالعيش محرومين مدى الحياة ويديم انتقال الحرمان من جيل إلى آخر”، فأن أطفال اليوم “سيعانون أيضا من العواقب المدمرة لتغير المناخ، إذا لم نرفع الآن من مستوى الطموح.”

ووفقا لرسالة الأمين العام، فإن الفتيات يواجهن خطرا من نوع خاص، “في سياقات تمتد من مناطق النزاعات إلى الفضاء السيبراني، ومن السخرة إلى الاستغلال الجنسي، ولكنهن يشكلن أيضا قوه للتغيير. فمع كل سنة إضافية تظل فيها البنت في المدرسة، يزيد متوسط دخلها على مدى العمر، وتقل فرص زواجها المبكر، وتتجلى واضحة الفوائد الصحية والتعليمية التي تعود على أطفالها، مما يجعل تعليمها عاملا رئيسيا في كسر دوامة الفقر.”

وتعتبر الأمم المتحدة أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية. فعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 1990 و2015، من 1.9 مليار نسمة إلى 836 مليون نسمة، فإن الكثيرين لا يزالون يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.