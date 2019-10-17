زعماء الدول الأوروبية يتبنون اتفاق بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنى زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بدون بريطانيا)، الاتفاق المبرم في وقت سابق اليوم بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد (بريكست).

كما وافق الزعماء، خلال جلسة عقدوها على هامش القمة الأوروبية المستمرة ليومين في بروكسل، على نص الإعلان السياسي الذي يحدد ملامح العلاقات المستقبلية بين الطرفين، أي بعد أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد.

ومن المنتظر أن يُعرض النص يوم السبت القادم على مجلس العموم البريطاني، ثم على البرلمان الأوروبي، حيث يأمل الجميع أن يصبح بريكست أمراً واقعاً في 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وفي هذا الإطار، عبر كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، وكذلك رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار، ورئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، عن قناعتهم بأن النص المطروح حالياً كان ثمرة “حلول وسط وتنازلات” من كافة الأطراف.

وشدد المسؤولون الأوروبيون في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه على هامش القمة اليوم، على أن الاتفاق يحمي حقوق المواطنين على ضفتي المانش، يراعي احتياجات كافة الأطراف، يحافظ على السوق الأوروبية الموحدة وعلى السلام بين شطري جزيرة ايرلندا.

ورداً على سؤال يتعلق باحتمال رفض مجلس العموم البريطاني للاتفاق، عبر دونالد توسك عن ثقته بأن هذا الأمر قد لا يحدث، وقال: “في حال الرفض، سنتشاور مع الدول الأعضاء لنرى كيف سنتصرف”.

ولكن توسك أكد على أن أي طلب تأجيل لبريكست يجب أن يكون مبرراً وأن يأتي من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

وكان جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية قد أكدا في وقت سابق اليوم ألا حاجة لأي تأجيل، إذ أن الاتفاق الحالي هو الأفضل، فـ”الكرة الآن في الملعب البريطاني”، وفق كلام يونكر.

هذا ومن المقرر أن يعالج البريطانيون والأوروبيون العديد من المسائل العملية العالقة مثل قطاع الصيد، خلال مفاوضات العلاقات المستقبلية التي يأملون أن تبدأ في الأول من الشهر القادم.