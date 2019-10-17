دي مايو: لا للتصعيد في مسألة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن حكومة بلاده “ضد التصعيد” بشأن معركة رسوم جمركية مرتقبة بين الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الايطالي عشية بدء الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على السلع الاوروبية بعد أن سمحت منظمة التجارة العالمية لها بفرض 7.5 مليار دولار في تعريفات جمركية على الواردات الاوروبية، وهو حجم الخسائر المقدرة لشركة بوينغ نتيجة دعم أوروبي غير قانوني لـ إيرباص.

وقال دي مايو، الذي يرافق رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا في زيارته الحالية للولايات المتحدة، خلال ندوة بالسفارة الإيطالية حول مستقبل العلاقات الايطالية الامريكية، “نحن ضد التصعيد ونشجع التفاوض على حلول لمنع التدابير التي من شأنها أن تضر باقتصادنا”.