المتحدث بإسم جيش المعارضة السورية: نحن جزء من اتفاق وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان “الجيش الوطني السوري”، التابع للمعارضة والمساند للقوات التركية في عملية “نبع السلام” المعلقة، أنهم “على دراية بالإتفاقية التركية الأمريكية”.

واضاف الرائد يوسف حمود في تغريدة، بعد إعلان إتفاق وقف إطلاق النار، “نحن جزء من المفاوضات وتركيا على علم دائم بها وأبلغنا أولا بأول. قبلنا مسار التفاوض الذي يحقق أهداف عمليتنا وإننا مستعدون دائما للقتال ضد الإرهابيين إذا لم ينسحبوا من المنطقة الآمنة بأكملها”.

ونوه بأن “تعليق الأعمال العسكرية لايعني انهاؤها استعدادنا كامل لمتابعة العسكري ولكننا سنراهن خلال الايام القليلة القادمة على قدرة الجانب الأمريكي إبعاد إرهابيي الـpyd حتى مسافة المنطقة الآمنة المقررة لعمليتنا”.

وكانت القيادة العامة لـ”قوات سورية الديمقراطية” قد أعلنت التزامها بعملية وقف إطلاق النار المعلنة وقالت إنها “تطالب في الوقت ذاته الدولة التركية الالتزام بذلك”.

وقالت في بيان “بناء على طلب وموافقة قوات سورية الديمقراطية وبوساطة الولايات المتحدة الامريكية ممثلاً بنائب الرئيس السيد مايك بنس تم التوصل اليوم إلى الإعلان عن وقف لإطلاق النار الفوري بين قوات سورية الديمقراطية والدولة التركية على طول جبهات القتال الممتدة من مدينة راس العين/ سري كانيه شرقاُ وحتى مدينة تل ابيض غرباً، وقد دخلت عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 22:00” مساء أمس الخميس.