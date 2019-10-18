بومبيو يحث على تمديد حظر بيع السلاح لـ إيران قبل اجتماعه مع نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي على تجديد حظر بيع الأسلحة لإيران قبل وقت قصير من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس.

وكت بومبيو في تغريدة على حسابه في (تويتر) وهو في طريقه إلى مكتب نتنياهو “نتيجة صفقة إيران المعيبة، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سينتهي في عام واحد”.

وحذر من انه “ستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران. النظام الإيراني سيكون حرا في بيع الأسلحة لأي شخص. سيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط”.

وتابع بومبيو “إذا ما كنت قلقًا بشأن سلوك إيران الآن، فتخيل ما الذي ستفعله إيران بالصواريخ وطائرات بدون طيار ودبابات وطائرات متطورة. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة”.

وكان بومبيو ضمن الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس مايك بينس في تركيا حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول تعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيبحث مع نتنياهو الملفين السوري والإيراني.