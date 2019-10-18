كوشنر يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس -يصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر إلى إسرائيل قرب نهاية الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ انتخابات الكنيست في سبتمبر/ايلول الماضي وبعد زيارة إلى السعودية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كوشنر سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللمرة الأولى مع زعيم المعارضة ورئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.

وتأتي هذه الزيارة مع استمرار المفاوضات حول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، حيث تجري بعد أيام فقط من فشل متوقع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة وتكليف الرئيس الإسرائيلي لغانتس بتشكيلها.

وتنتهي المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة يوم الأربعاء، حيث من غير المرجح أن لا يمنحه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين مدة 14 إضافية لتشكيل حكومة.

وبحسب وصائل إعلام إسرائيلية، فإن زيارة كوشنر ستركز على خطة إدارة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تم تأجيل نشرها منذ فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد أن ذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في نيسان/أبريل.

وسيرافق كوشنر في زيارته القادمة مساعده المقرب، آفي بيركوفيتز والمسؤول الأمريكي عن ملف إيران، براين هوك .

وتأتي زيارة كوشنر إلى إسرائيل بعد أن يشارك في ندوة في السعودية.